Смольному рекомендовали передать РПЦ три музея при Александро-Невской лавре

Федеральное правительство ждет от петербургских чиновников передачи в собственность Русской православной церкви трех объектов, имеющих статус музеев и находящихся на территории Александро-Невской лавры. Речь идет о Благовещенской, Лазаревской церквях и о церкви Тихвинской иконы Божией матери, пишет издание 47news со ссылкой на протокол сентябрьского совещания, приуроченного к предстоящему празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и прошедшего в столице. По информации издания, распоряжение о передаче объектов РПЦ отдал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, обращаясь к губернатору Александру Беглову. Впрочем, подчеркивается, что оно имело рекомендательный характер. Помимо зданий, от Петербурга также ожидают передачу РПЦ земельного участка площадью 290 кв. метров (набережная реки Монастырки, 5) - "в целях восстановления исторической территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры".

Изданию также известно, что федеральная власть по-прежнему заинтересована, чтобы рака для мощей Александра Невского "переехала" в Свято-Троицкий собор Александра-Невской лавры, о чем ведутся разговоры уже несколько последних десятилетий. На этот раз интересанты готовы дождаться окончания реставрации артефакта.

Примечательно, что в бытность Георгия Полтавченко губернатором в 2013 году уже озвучивались предложения по передаче упомянутых выше храмов в собственность РПЦ, однако тогда резко против выступила Валентина Матвиенко, продолжающая с тех пор возглавлять Совет Федерации.

Пресс-секретарь петербургской епархии Наталья Родоманова предположила, что документ с протоколом совещания представляет собой фейк.

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