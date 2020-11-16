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16:35

Смольный не планирует проводить весеннюю корректировку бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Смольный не планирует проводить весеннюю корректировку бюджета Петербурга

Комитет финансов Петербурга не видит необходимости в весенней корректировке бюджета на 2021 год, однако не исключает, что ситуация поменяется и параметры казны снова придется править. Об этом ЗАКС.Ру 16 ноября сообщил глава Комфина Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что весенняя корректировка 2020 года была вызвана вновь возникшими обстоятельствами в связи с распространением коронавируса. Теперь эти обстоятельства не являются непредвиденными, добавил Корабельников.

- Мы понимаем, что ситуация с пандемией будет продолжаться. Жизнь покажет, насколько серьезной она будет и насколько потребуются дополнительные ограничительные меры. Но могу вам сказать, что сейчас мы полностью к любым вариантам событий готовы. В моменте необходимости в ней (корректировке бюджета - ЗАКС.ру) нет, но если понадобится - будем организовывать. Бюджетный процесс - это живой процесс, - заявил Корабельников.

Второе чтение бюджета Петербурга назначено на 18 ноября. Ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакСа рекомендовал к принятию поправки БФК, фракции "Единая Россия", депутата Елены Киселевой и губернатора Александра Беглова. Поправка Беглова увеличивает доходную часть бюджета на 28,2 млрд - до 651,6 млрд, а расходную на 30,7 млрд рублей - до 741,3 млрд рублей.

Напомним, последние несколько лет бюджет Петербурга корректировали только осенью. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса власти были вынуждены провести внеплановую весеннюю корректировку. 


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