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16:36

УФАС направит в полицию свое решение по делу о "музыкальном" картеле

фото ЗакС политика УФАС направит в полицию свое решение по делу о "музыкальном" картеле

Петербургское управление ФАС, в июне возбудившее дело о картельном сговоре на рынке поставок музыкальных инструментов, закончило свое расследование. Антимонопольщики установили, что три организации, "Золотая лира", "Профиттрейд" и "ФП", образовав картель, могли нарушить законодательство о конкуренции на 19 торгах в минувшем году. В общей сложности этим подрядчикам достались госконтракты на общую сумму почти 99 млн рублей.

Действия трех фирм в ходе проведения аукционов были вполне типичными для картельного сговора: цена снижалась по минимуму, заявки оставлялись с одного IP-адреса и одними и теми же людьми.

По оценке специалистов, выявленные ими нарушения могут "тянуть" на возбуждение уголовного дела по статье 178 УК. Материалы своей работы антимонопольщики в ближайшее время передадут в полицию.

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