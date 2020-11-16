Размещение пациентов в коридорах обернулось для Елизаветинской больницы штрафом

Условия содержания пациентов в Елизаветинской больнице, имевшие место в конце августа и начале сентября, стали поводом для административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов.

"На утро 24 августа в отделении - 43 пациента, в коридоре отделения на койках размещены четыре пациента. 8 сентября в коридоре размещены четыре пациента, пользуются санитарным узлом в рядом расположенных палатах, таким образом имеет место превышение коечной мощности отделения пульмонологии - 31 койка", - гласит сообщение.

Этим зафиксированные нарушения не ограничились: в частности, установлено, что как минимум одному гражданину с признаками COVID-19 якобы отказали в обследовании. Наконец, к качеству уборки больницы у Роспотребнадзора тоже нашлись претензии.

В ходе слушания представитель Елизаветинской больницы сетовал на тяжесть материального положения своей организации и добивался снижения суммы штрафа.