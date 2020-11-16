Невзоров: РФ сегодня располагает рекордным числом "сажателей" за всю свою историю

Создание в Карелии бутафорского лагеря для проведения в нем детских патриотических экскурсий оценил публицист Александр Невзоров. По его мнению, что-то подобное давно напрашивалось, поскольку в стране заметно укрепляется и расширяется карательная система, возвращая привычное с советских времен разделение граждан на "сидельцев" и "сажателей". Следовательно, объясняет Невзоров, юным россиянам как можно раньше предлагается совершить выбор самоидентификации и примкнуть либо к тем, либо к другим. Искусственный концлагерь, считает он, своей наглядностью служит помощником для верного самоопределения. Несмотря на то, что предлагаемый выбор кажется Невзорову сомнительным, он отмечает, что обилие разного рода силовиков и контролирующих служб российскому населению нравится.

"Кровавую мозоль, натертую на шее коллективной задницей сажателей, народ показывает как главную гордость и примету своей святости. Такого количества спецслужб, жандармов, сыщиков, полицаев, налоговиков "грузчиков", "сварщиков" (в смысле - СВР), приставов, фсб-шников, фсо-шников, росгвардейцев, омоновцев, уфсиновцев, следкомовцев, оперов, прокуроров, гаишников, попов и казаков в истории этой несчастной страны не было еще никогда. Хотя у всех них погоны разного цвета, но всё это - сажатели, их миллионы", - рассудил он на собственном YouTube-канале.

По оценке публициста, таким образом побит рекорд за всю историю существования российской государственности по числу силовиков. Однако шанс на перемены он все-таки оставляет.

"Быть может, среди патриотствующей толпы все же найдется парочка юных "врагов народа", которая поймет, что нет в этой стране счастья пронзительнее, чем наконец снести на фиг и навсегда все эти бараки, вышки и эту необходимость подлого выбора, и может у них, наконец, получится", - предположил публицист.