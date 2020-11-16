18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:36

Менее 1% школьников Ленобласти подали заявление на дистанционное обучение

фото ЗакС политика Менее 1% школьников Ленобласти подали заявление на дистанционное обучение

Возможностью учиться дистанционно в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день захотели воспользоваться 0,3% от всех школьников в Ленинградской области - 517 человек. Именно столько заявлений, сообщает пресс-служба регионального правительства, поступило с начала их приема (11 ноября). При этом подчеркивается, что учиться в таком режиме позволено не всем, а только детям, имевшим контакт с инфицированными коронавирусом, и детям, делящим жилплощадь с гражданами старше 65 лет и иными людьми из группы повышенного риска. Первые "дистанционные" уроки в новом учебном году прошли сегодня, 16 ноября.

Отметим, что в Петербурге для перехода учащихся на "дистанционку" им тоже требуется заполнить заявление. Причем возможен "смешанный" вариант обучения - подавшие заявление школьники вправе чередовать дни очного обучения с днями обучения на дому в той пропорции, которая им удобна.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:08 Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

19:51 В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

16:56 Размещение пациентов в коридорах обернулось для Елизаветинской больницы штрафом

13:09 В Петербурге осталось менее 10% свободных коек для пациентов с коронавирусом

12:01 Анатолия Завражнова представили как нового главврача Мариинской больницы

10:40 В Петербурге впервые выявили более 2 тысяч зараженных коронавирусом за день

10:23 В Бурятии на две недели закрыли кафе и торговые центры из-за коронавируса

15 ноября, 11:55 В России на год продлили упрощенную процедуру регистрации лекарств для лечения коронавируса

15 ноября, 11:10 В Петербурге - новый антирекорд: коронавирус выявили у 1944 человек за сутки

15 ноября, 10:25 В Псковской области планируют справиться с задержками результатов тестирования на COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:28 Путин поменял состав президентского Совета по правам человека

20:08 Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

19:51 В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

19:30 "Нагрузка каждый день возрастает": Беглов отчитался о работе за неделю

19:28 Смольный подготовил документ об увеличении платы за капремонт

18:50 На Парнасе проложили дорогу, которая свяжет район с Парголово

18:15 Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

17:58 Романов просит Бастрыкина проконтролировать расследование падения ребенка в петербургском ТРК

17:36 Менее 1% школьников Ленобласти подали заявление на дистанционное обучение

17:16 Невзоров: РФ сегодня располагает рекордным числом "сажателей" за всю свою историю

16:56 Размещение пациентов в коридорах обернулось для Елизаветинской больницы штрафом

16:36 УФАС направит в полицию свое решение по делу о "музыкальном" картеле

16:35 Смольный не планирует проводить весеннюю корректировку бюджета Петербурга

16:09 Смольному рекомендовали передать РПЦ три музея при Александро-Невской лавре

15:59 Муниципал: "Единая Россия" добавит своим муниципалам 489 млн рублей из резервного фонда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru