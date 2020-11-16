Менее 1% школьников Ленобласти подали заявление на дистанционное обучение

Возможностью учиться дистанционно в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день захотели воспользоваться 0,3% от всех школьников в Ленинградской области - 517 человек. Именно столько заявлений, сообщает пресс-служба регионального правительства, поступило с начала их приема (11 ноября). При этом подчеркивается, что учиться в таком режиме позволено не всем, а только детям, имевшим контакт с инфицированными коронавирусом, и детям, делящим жилплощадь с гражданами старше 65 лет и иными людьми из группы повышенного риска. Первые "дистанционные" уроки в новом учебном году прошли сегодня, 16 ноября.

Отметим, что в Петербурге для перехода учащихся на "дистанционку" им тоже требуется заполнить заявление. Причем возможен "смешанный" вариант обучения - подавшие заявление школьники вправе чередовать дни очного обучения с днями обучения на дому в той пропорции, которая им удобна.