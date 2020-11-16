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17:58

Романов просит Бастрыкина проконтролировать расследование падения ребенка в петербургском ТРК

фото ЗакС политика Романов просит Бастрыкина проконтролировать расследование падения ребенка в петербургском ТРК

Расследование уголовного дела о падении ребенка с высоты на скалодроме в ТРК "Питерлэнд" заслуживает личного контроля главы СК Александра Бастрыкина, считает петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов, направивший ему соответствующую просьбу. Восьмилетний мальчик столкнулся с услугами, не соответствующими требованиям безопасности, причем, подчеркивает единоросс, подобное на этом скалодроме уже случалось четыре года назад. Тогда падение другого ребенка на аттракционе обернулось для него тяжелым состоянием. Сам факт "рецидива", уверен Романов, заслуживает пристального внимания к деятельности организации "Высотный город", чья деятельность сосредоточена в игровых зонах торговых центров.

"Не докрутили, не проверили, не заметили, не проследили, отремонтировали на ходу, - и случается очередное несчастье. <... > Очевидно, что эта площадка представляет собой прямую угрозу здоровью и жизни посетителей. Во избежание новых несчастных случаев деятельность "Высотного города" необходимо приостановить до выяснения обстоятельств падения ребенка и до полного устранения всех рисков", - говорится в письме.

Происшествие датируется 12 ноября: закрепленное оборудование подвело мальчика, находившегося на более чем трехметровой высоте.

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