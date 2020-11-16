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18:15

Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

фото ЗакС политика Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе на ЦРУ

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск от оппозиционного политика Алексея Навального к президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Карточку иска в базе данных суда нашли "Открытые медиа". Истец, стремясь защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию, требует опубликования на официальном сайте Кремля опровержения слов Пескова, которые имеют отношение к резонансному отравлению Навального.

Речь идет о вышедшем 1 октября интервью чиновника ТАСС, где он утверждает, будто с оппозиционером работают специалисты ЦРУ и "через него" выдвигают обвинения в адрес российского президента Владимира Путина.

Напомним, что Навальный впал в кому 20 августа, летя через Сибирь. Позже представители немецкой клиники "Шарите", куда его перевезли, а также лидеры стран ЕС сошлись во мнении, что политика отравили боевым ядом нервно-паралитической группы. Навальный последовательно обвиняет в своем отравлении руководство РФ, которое, в свою очередь, категорически отвергает эти претензии. Согласно последнему заявлению МИД, Навального могли отравить либо в "Шарите", либо по пути в Берлин. "Навальнисты" постоянно указывают на несогласованность российских объяснений по этому поводу.

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