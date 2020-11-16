На Парнасе проложили дорогу, которая свяжет район с Парголово

Девелопер "КВС", ведущий активную деятельность в микрорайоне Парнас, проложил асфальтовую дорогу между Заречной улицей и улицей Михаила Дудина, которая в ноябре получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает строительное издание "Канонер". Построенная в первую очередь для удобства жителей новых высоток на пустыре, в обозримой перспективе дорога, когда по ней легально поедет транспорт, "прорубит окно" в Парголово: два соседних района до сих пор не связаны напрямую ни одной магистралью.

Соглашение с городом составлено таким образом, что две полосы 630-метровой магистрали застройщик сделал за свой счет, а расширять ее предстоит уже чиновникам за счет бюджетных средств. Работы велись и будут вестись по проекту, разработанному организацией "Стройстандарт".

Отметим, что на Заречной улице и в ее окрестностях простаивают недостроенные жилые комплексы, дольщики которых с 2014 года не могут получить ключи от квартир. В последнее время они держат голодовку и выходят на Невский проспект.