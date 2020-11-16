Смольный подготовил документ об увеличении платы за капремонт

Жилищный комитет Петербурга вечером 16 ноября опубликовал проект постановления, согласно которому размер минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов для горожан вырастет на 3 рубля.

Согласно документу, платить петербуржцам придется от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома и наличия лифта. В настоящее время плата составляет от 8 до 9 руб. за квадратный метр. Проект постановления будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 29 ноября.

Ранее представители Жилкома заявили, что комитету необходимо дополнительно 3,5 млрлд рублей на капремонт. Депутаты ЗакСа от "Яблока", КПРФ и "Справедливой России" внесли несколько депутатских поправок в проект бюджета на 2021 год, которыми предлагалось перекинуть эти деньги из других статей расходов городского правительства, так, чтобы плата для жителей не увеличилась.

На заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 16 ноября эти поправки не были одобрены представителями комитета финансов и членами БФК от "Единой России" и ЛДПР. В Комфине заявили, что Смольный не может отказаться от проектов государственно-частного партнерства или взять деньги из резервного фонда в пользу фонда капитального ремонта, как об этом просили оппозиционные депутаты.