"Нагрузка каждый день возрастает": Беглов отчитался о работе за неделю

Петербургский губернатор Александр Беглов опубликовал на своей стене "ВКонтакте" традиционный пост с перечислением и описанием самых важных событий за неделю с собственным участием. Прежде всего, он констатировал, что рост заболеваемости COVID-19 требует от чиновников все больших усилий и ресурсов, однако в целом медицинская отрасль в городе пока справляется с пандемией. Более того, фармацевтические компании смогли усилить производство лекарств, на которые вырос спрос, а лечащиеся амбулаторно скоро смогут получить бесплатные медикаменты, на которые потрачено 203 млн рублей из федерального бюджета.

Вспомнил Беглов и о своих визитах в медицинские учреждения. Он подчеркнул, что в следующем году при больницt Марии Магдалины откроются новые детские отделения и что специализированный центр для больных рассеяннным склерозом при 31 больнице можно назвать лучшим в стране уже сегодня. Кроме того, на минувшей неделе, счел важным Беглов, появилась безбарьерная среда возле центра реабилитации инвалидов им. Альбрехта.

Наконец, чиновник не обошел вниманием заметное кадровое решение, а именно назначение главой городской подземки Евгения Козина.

"Он много лет проработал в метро, знает его досконально. Поздравил коллектив с праздником. 65 лет назад, 15 ноября 1955 года открылись 8 первых станций - от Автово до Площади Восстания", - говорится в тексте поста.

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