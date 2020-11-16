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20:08

Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

фото ЗакС политика Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

В еженедельной авторской программе на петербургской частоте "Радио России" губернатор Александр Беглов постарался успокоить горожан, встревоженных сведениями о возникшем дефиците лекарственных препаратов. В целом, они соответствуют действительности, признал чиновник, но, с его точки зрения, гражданам вполне по силам нормализовать ситуацию, если сохранять здравомыслие.

"Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", - заверил глава города.

Он лишний раз напомнил о том, что скоро лечащихся на дому обеспечат бесплатными лекарствами от коронавируса, которые куплены на 203 млн рублей из федерального бюджета. Вопреки становящейся все более затратной эпидемиологической ситуации ничто пока, по мнению Беглова, не указывает на проблемы с администрированием. 

"Эпидемия испытывает нас на прочность, но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо", - подчеркнул губернатор.

Отметим. что 16 ноября суточный антирекорд по заболевшим COVID-19 был в Петербурге в очередной раз побит. Впервые этот показатель превысил отметку в две тысячи человек. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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