Путин поменял состав президентского Совета по правам человека

Совет по правам человека при президенте претерпел кадровые изменения, которые внес глава государства Владимир Путин. Текст указа доступен на официальном портале правовой информации.

Своих мест в совещательном органе лишились политолог Светлана Айвазова, юрист Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева. В свою очередь, попали в Совет журналист Марина Ахмедова и общественные деятели Игорь Ашманов (IT-менеджер), Андрей Боков (архитектор), Ирина Боровова (президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!") и Галина Осокина (сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей"). Отметим, что численность СПЧ никак не регламентируется.

Прошлой осенью СПЧ также подвергся ротации, причем сменился и глава: вместо юриста Михаила Федотова им стал бывший журналист, единоросс Валерий Фадеев. Исключенная вместе с Федотовым политолог и публицист Екатерина Шульман год назад усомнилась в том, что имела место всего лишь "плановая ротация".