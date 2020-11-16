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16 ноября, 20:38

Горизбирком готов потратить на оборудование для видеоконференций 5,8 млн рублей

фото ЗакС политика Горизбирком готов потратить на оборудование для видеоконференций 5,8 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия закупает технику для видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие уведомления об аукционах опубликованы на сайте госзакупок 16 ноября. 

В планах Горизбиркома приобретение ЖК-панели с диагональю экрана не менее 228 см и разрешением не менее 1920 х 1080 пикселей. Эта покупка в технической документации аукциона оценивается в 1,4 млн рублей

Намного дороже обойдется программно-аппаратный комплекс для обеспечения видеоконференцсвязи. На это оборудование выделено более 3,9 млн рублей.

Кроме того, еще за 511 тысяч рублей Горизбирком планирует приобрести периферийное оборудование для обеспечения ВКС. В эту закупку входят четыре веб-камеры, пять беспроводных спикерфонов и другая техника. 

Неделей ранее петербургский ГИК также объявлял несколько закупок на четыре веб-камеры (33 тысяч рублей), четыре микрофона (22 тысячи рублей), компьютеры и комплектующие части к ним (586 тысяч рублей), катриджи для копировально-множетельной техники (295 тысяч рублей) и 10 проводных телефонов (21 тысяча рублей). Общая максимальная стоимость этих контрактов - 957 тысяч рублей. 

Напомним, 12 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от обязанностей председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко. Этому предшествовали неоднократные критические отзывы главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о работе Горизбиркома. ЦИК планирует в ближайшее время представить своего кандидата на освободившееся место главы петербургского избиркома. По информации источников ЗАКС.Ру, представители Смольного желают видеть в кресле председателя ГИК главу Курортного района Наталью Чечину. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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