Державшую голодовку дольщицу Normann увезли на скорой

Участницу инициативной группы дольщиков жилых комплексов "На заречной" и "Три апельсина" Марину Паничкину 16 ноября увезли в больницу. Она держала голодовку 10 дней.

Паничкина находилась в трейлере рядом с недостроенным домом на улице Заречной, где дежурят протестующие дольщики.

- Я почувствовала себя не очень хорошо. Решили вызвать скорую, чтобы не рисковать. Скорая приехала, в машине мне замерили сахар. Сахар показал 2.1, то есть сильно ниже нормы. Они мне вкололи глюкозу и предложили госпитализацию, - рассказала ЗАКС.Ру Паничкина.

Она почувствовала себя лучше уже в больнице, от госпитализации отказалась, но решила начать прием пищи. По словам дольщицы, голодовку продолжает три человека.

Также Паничкина сообщила, что это уже третий случай госпитализации за 17 дней голодовки дольщиков ЖК "На заречной" и "Три апельсина".

Оба этих объекта группа компаний Normann обещала ввести в эксплуатацию в 2016 году. На сегодня строительные работы заморожены. Девелопер - банкрот с начала 2019 года. Ранее в Смольном заявляли, что строительство завершит компания "РСТИ". Дольщики требуют возобновления строительных работ. Они готовы прекратить голодовку после того, как вопрос достройки домов официально возьмет под личный контроль губернатор Александр Беглов или его заместитель Николай Линченко.

Фото: Голодовка СПб 31.10.2020

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