"Фонтанка": Экс-гендиректор уральских "Россетей" станет советником Беглова по энергетике

Бывший гендиректор "Россети Урал" Сергей Дрегваль может стать советником губернатора Петербурга по вопросам энергетики, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, назначение может состояться в ближайшие дни. Накануне Дрегваль ушел с поста гендиректора "Россети Урала": эту должность он занимал с 2014 года. На протяжении карьеры он был главным энергетиком ООО "НВП-Нефтеремсервис" в Нижневартовске, руководителем службы энергосбыта ООО "Энергонефть" в Томске, занимал руководящие посты в Томской энергосбытовой компании, ОАО "Алтайэнергосбыт", был гендиректором "Оборонэнергосбыта".

В январе 2019 года советником губернатора по энергетике был Максим Шаскольский, который после этого был назначен вице-губернатором Петербурга. Шаскольский покинул свой пост 11 ноября и в тот же день был назначен новым главой Федеральной антимонопольной службы вместо Игоря Артемьева.

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