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10:18

Временным главой ГИК назначили зампреда Егорову

фото ЗакС политика Временным главой ГИК назначили зампреда Егорову

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначили временным главой избиркома заместителя председателя Аллу Егорову. Решение принято на заседании 17 ноября.

Ранее 12 ноября экс-руководитель Горизбиркома Виктор Миненко сложил с себя полномочия члена комиссии. Губернатор Александр Беглов эту отставку принял

"Петербургский дневник" опубликовал информацию о том, что прием кандидатур на свободное место в ГИК проводится до 16 ноября включительно. При этом, 16 ноября издания сообщило о продлении срока приема предложений до 22 ноября. Член ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком в установленный срок представит своего кандидата в члены Горизбиркома. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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