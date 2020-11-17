18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:26

В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

фото ЗакС политика В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в разговоре с "Известиями" заявил, что в правительстве обсуждают возможность сокращения Роспечати и Россвязи в свете будущей оптимизации системы госуправления.

По словам Хинштейна, кабмин обсуждает вопрос оптимизации структуры Министерства цифрового развития, и это "дело ближайшего будущего".

"Что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что это рассматривается", - рассказал Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что к Роскомнадзору при этом "вопросов нет и быть не может".

Хинштейн напомнил, что в 2000-х годах уже пытались провести административную реформу, создав три уровня федеральной власти – министерства, службы и агентства. По мнению Хинштейна, достигнуть цели унификации не удалось: в ведомств нет агентств, а в некоторых они дублируют функции министерств.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал реформу системы госуправления, которая начнется с 1 января 2021 года. Ожидается, что в ее рамках сократят штаты в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:56 УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

11:26 Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

9:32 Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

16 ноября, 14:55 Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

16 ноября, 14:16 Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

16 ноября, 12:24 Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

16 ноября, 11:38 Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января

16 ноября, 11:19 "Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

16 ноября, 9:55 "Коммерсантъ": МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта за 55 млрд рублей

13 ноября, 19:42 Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражнов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:56 УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

11:26 Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

10:46 В России снова выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом за день, в Петербурге - более 2 тысяч

10:26 В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

10:18 Временным главой ГИК назначили зампреда Егорову

9:56 "Фонтанка": Экс-гендиректор уральских "Россетей" станет советником Беглова по энергетике

9:32 Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

16 ноября, 21:30 Державшую голодовку дольщицу Normann увезли на скорой

16 ноября, 20:58 В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

16 ноября, 20:55 Медоборудование и церкви: Как единороссы поправят бюджет Петербурга

16 ноября, 20:38 Горизбирком готов потратить на оборудование для видеоконференций 5,8 млн рублей

16 ноября, 20:28 Путин поменял состав президентского Совета по правам человека

16 ноября, 20:08 Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

16 ноября, 19:51 В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

16 ноября, 19:30 "Нагрузка каждый день возрастает": Беглов отчитался о работе за неделю

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru