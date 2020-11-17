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10:46

В России снова выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом за день, в Петербурге - более 2 тысяч

фото ЗакС политика В России снова выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом за день, в Петербурге - более 2 тысяч

В России за последние сутки зафиксировано 22 410 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии с марта известно, по официальным данным, о 1 971 013 случаях заражения, из них в 461 178 пациенты еще болеют. По данным штаба, 33 931 человек умерли от коронавируса в России, из них 442 летальных исхода внесли в статистику за последний день – и это рекордное число с начала пандемии в России.

В Петербурге заболеваемость продолжает расти и бить рекорды: за сутки зафиксировано еще 2 130 случаев заражения коронавирусом. Напомним, впервые порог в 2 тысячи заболевших за день город преодолел 16 ноября. В общей сложности в Петербурге с марта заразились  85 873 человека, 50 831 из них выздоровел, 4 620 - умерло. В статистику за сутки добавили еще 69 летальных исходов в городе.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 26 639 человек (+351), в Мурманской – до 23 833 (+256), в Коми – до 17 677 (+283). В Ленобласти всего заболели 14 288 человек (+179), в Карелии – 10 609 (+268), в Псковской области – 10 035 (+170). В В Новгородской области в статистику внесены 9 397 заболевших (+166), в Вологодской – 9 151 (+152), в Калининградской – 9 099 (+159), в НАО – 587 (+5).

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