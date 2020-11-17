18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:26

Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

фото ЗакС политика Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и руководителю Росимущества Владимиру Яковенко с требованием расследовать безвозмездный вывод здания ВНИИ бумажной промышленности во владение третьих лиц для последующей продажи, сообщили в "Справедливой России".

В марте 2018 года руководство АО Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, 22% акций которого принадлежит государству, безвозмездно передало здание ВНИИБ предприятию ООО "Институт бумажной промышленности". При этом главным видом деятельности "ИБП" - дочерней компании руководства АО – было именно управление этой недвижимостью.

Спустя несколько месяцев АО ВНИИБ вышел из состава учредителей ООО ИБП, и полноправным собственниками второго оказались несколько физлиц. По словам Ковалева, фактически они выплатили за здание кадастровой стоимостью 246,5 млн рублей всего 5 млн – именно столько составлял установной капитал ИБП. Сам ВНИИБ, с баланса которого имущество списали, оказался банкротом: стоимость основных активов организации с момента передачи здания составила 0 рублей, отметил депутат.

Затем новые владельцы оформили право собственности на относящийся к зданию земельный участок, а в 2020 году продали землю и здание ООО "Специализированный застройщик "2-й Муринский". По словам Ковалева, таким образом они получили от этой продажи не менее 400 млн рублей, из которых акционеры АО ВНИИБ, в том числе государство – ничего.

"Таким образом, руководство Всероссийского научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности причинило ему имущественный ущерб в сумме, эквивалентной стоимости безвозмездно отчужденной недвижимости, которая была выведена с баланса ВНИИБ посредством махинации с учреждением ООО ИБП. В основе данной сделки предположительно лежала мошенническая схема", - считает Ковалев.

По его мнению, в ситуации усматриваются признаки нарушения ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 165 УК РФ (причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием). Депутат просит СК начать доследственную проверку и арестовать недвижимость. Росимущество, считает Ковалев, должно заявить свои права в качестве потерпевшего и содействовать расследованию.

Напомним, защитники здания требуют сохранить здание в его нынешнем виде и присвоить ему статус памятника. Выдержанное в стиле сталинского неоклассицизма здание построено в середине 1950-х годов, хозяин объекта на его месте желает видеть на этом месте 11-этажное жилье.

Ранее суд запретил строительство на том участке, где расположен ВНИИБ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:56 УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

10:26 В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

9:32 Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

16 ноября, 14:55 Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

16 ноября, 14:16 Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

16 ноября, 12:24 Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

16 ноября, 11:38 Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января

16 ноября, 11:19 "Справедливая Россия" намерена добиться запрета вольерной охоты через Конституционный суд

16 ноября, 9:55 "Коммерсантъ": МВД планирует искать преступников с помощью искусственного интеллекта за 55 млрд рублей

13 ноября, 19:42 Главврачом Мариинской больницы станет полковник медслужбы Анатолий Завражнов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:56 УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

11:26 Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

10:46 В России снова выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом за день, в Петербурге - более 2 тысяч

10:26 В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

10:18 Временным главой ГИК назначили зампреда Егорову

9:56 "Фонтанка": Экс-гендиректор уральских "Россетей" станет советником Беглова по энергетике

9:32 Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

16 ноября, 21:30 Державшую голодовку дольщицу Normann увезли на скорой

16 ноября, 20:58 В комитете по природопользованию объяснили загрязнение воды в Кронштадте

16 ноября, 20:55 Медоборудование и церкви: Как единороссы поправят бюджет Петербурга

16 ноября, 20:38 Горизбирком готов потратить на оборудование для видеоконференций 5,8 млн рублей

16 ноября, 20:28 Путин поменял состав президентского Совета по правам человека

16 ноября, 20:08 Беглов: Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех

16 ноября, 19:51 В Карелии для борьбы с пандемией отключат Wi-Fi в торговых центрах

16 ноября, 19:30 "Нагрузка каждый день возрастает": Беглов отчитался о работе за неделю

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru