Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и руководителю Росимущества Владимиру Яковенко с требованием расследовать безвозмездный вывод здания ВНИИ бумажной промышленности во владение третьих лиц для последующей продажи, сообщили в "Справедливой России".

В марте 2018 года руководство АО Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, 22% акций которого принадлежит государству, безвозмездно передало здание ВНИИБ предприятию ООО "Институт бумажной промышленности". При этом главным видом деятельности "ИБП" - дочерней компании руководства АО – было именно управление этой недвижимостью.

Спустя несколько месяцев АО ВНИИБ вышел из состава учредителей ООО ИБП, и полноправным собственниками второго оказались несколько физлиц. По словам Ковалева, фактически они выплатили за здание кадастровой стоимостью 246,5 млн рублей всего 5 млн – именно столько составлял установной капитал ИБП. Сам ВНИИБ, с баланса которого имущество списали, оказался банкротом: стоимость основных активов организации с момента передачи здания составила 0 рублей, отметил депутат.

Затем новые владельцы оформили право собственности на относящийся к зданию земельный участок, а в 2020 году продали землю и здание ООО "Специализированный застройщик "2-й Муринский". По словам Ковалева, таким образом они получили от этой продажи не менее 400 млн рублей, из которых акционеры АО ВНИИБ, в том числе государство – ничего.

"Таким образом, руководство Всероссийского научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности причинило ему имущественный ущерб в сумме, эквивалентной стоимости безвозмездно отчужденной недвижимости, которая была выведена с баланса ВНИИБ посредством махинации с учреждением ООО ИБП. В основе данной сделки предположительно лежала мошенническая схема", - считает Ковалев.

По его мнению, в ситуации усматриваются признаки нарушения ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 165 УК РФ (причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием). Депутат просит СК начать доследственную проверку и арестовать недвижимость. Росимущество, считает Ковалев, должно заявить свои права в качестве потерпевшего и содействовать расследованию.

Напомним, защитники здания требуют сохранить здание в его нынешнем виде и присвоить ему статус памятника. Выдержанное в стиле сталинского неоклассицизма здание построено в середине 1950-х годов, хозяин объекта на его месте желает видеть на этом месте 11-этажное жилье.

Ранее суд запретил строительство на том участке, где расположен ВНИИБ.

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