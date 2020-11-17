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12:49

Почти все вузы Петербурга компенсируют уехавшим из общежитий студентам дорогу до дома

фото ЗакС политика Почти все вузы Петербурга компенсируют уехавшим из общежитий студентам дорогу до дома

Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров заявил, что почти все вузы Петербурга решили выплатить компенсации студентам, которые решили на время дистанционного обучения уехать домой, передает ТАСС.

По словам Фалькова, решение было принято "очень оперативно, по существу за четыре рабочих дня". Он сообщил, что исключение составили всего два вуза, какие именно – министр не назвал. При этом Фальков обратил внимание ректоров на то, что студенты должны сами решать, хотят ли они на время дистанционного обучения остаться в общежитии или уехать домой.

11 ноября Минобрнауки опубликовал приказ, согласно которому подведомственные вузы Петербурга и Москвы переведены на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля из-за эпидемии коронавируса. Региональным университетам рекомендовано принять такое же решение в зависимости от ситуации в каждом отдельном субъекте России.

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