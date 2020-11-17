"Наблюдатели Петербурга" предложили Цыпляева на пост главы Горизбиркома

"Наблюдатели Петербурга" предложили включить в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии бывшего декана юридического факультета РАНХиГС Сергея Цыпляева, сообщило движение на своей странице "ВКонтакте". Там же "Наблюдатели" заявили, что 16 ноября направили все необходимые документы в приемную Центральной избирательной комиссии и губернатора Петербурга.

По предложению организации глава города может назначить экс-декана членом Горизбиркома, а ЦИК - рекомендовать его в председатели комиссии. Член Совета "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что Цыпляев является сильным юристом и достойным кандидатом на пост председателя ГИК.

- Он был членом экспертного совета при ЦИК. Он кандидат физико-математических наук. Он был членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, возглавлял юридический факультет РАНХиГС, - напомнила Чебыкина.

Она считает, что вряд ли кто-то сможет предложить достойного конкурента Цыпляеву. Член Совета "Наблюдателей Петербурга" добавила, что у них были и другие кандидаты, но некоторые из них отказались от предложения, и большинством голосов совет организации выбрал экс-декана юрфака РАНХиГС.

Чебыкина напомнила, что "Наблюдатели Петербурга" уже выдвигали Цыпляева в председатели ГИК в 2016 году. Тогда в Центризбиркоме заявили, что необходимые документы поступили к ним позже установленного на выдвижение срока. В этот раз эта причина уже не подойдет, отметила Чебыкина.

Напомним, прошлый руководитель Горизбиркома Виктор Миненко сложил полномочия 12 ноября. Прием предложений сначала назначили до 16 ноября включительно, но затем продлили до 22 ноября. Ранее своего кандидаты в председатели Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложили "Объединенные демократы" - юриста Анастасию Буракову.

София Саттарова

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