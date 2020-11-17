18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:04

"Наблюдатели Петербурга" предложили Цыпляева на пост главы Горизбиркома

фото ЗакС политика "Наблюдатели Петербурга" предложили Цыпляева на пост главы Горизбиркома

"Наблюдатели Петербурга" предложили включить в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии бывшего декана юридического факультета РАНХиГС Сергея Цыпляева, сообщило движение на своей странице "ВКонтакте". Там же "Наблюдатели" заявили, что 16 ноября направили все необходимые документы в приемную Центральной избирательной комиссии и губернатора Петербурга. 

По предложению организации глава города может назначить экс-декана членом Горизбиркома, а ЦИК - рекомендовать его в председатели комиссии. Член Совета "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что Цыпляев является сильным юристом и достойным кандидатом на пост председателя ГИК. 

- Он был членом экспертного совета при ЦИК. Он кандидат физико-математических наук. Он был членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, возглавлял юридический факультет РАНХиГС, - напомнила Чебыкина. 

Она считает, что вряд ли кто-то сможет предложить достойного конкурента Цыпляеву. Член Совета "Наблюдателей Петербурга" добавила, что у них были и другие кандидаты, но некоторые из них отказались от предложения, и большинством голосов совет организации выбрал экс-декана юрфака РАНХиГС. 

Чебыкина напомнила, что "Наблюдатели Петербурга" уже выдвигали Цыпляева в председатели ГИК в 2016 году. Тогда в Центризбиркоме заявили, что необходимые документы поступили к ним позже установленного на выдвижение срока. В этот раз эта причина уже не подойдет, отметила Чебыкина.

Напомним, прошлый руководитель Горизбиркома Виктор Миненко сложил полномочия 12 ноября. Прием предложений сначала назначили до 16 ноября включительно, но затем продлили до 22 ноября. Ранее своего кандидаты в председатели Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложили "Объединенные демократы" - юриста Анастасию Буракову. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:29 Петербургские чиновники впервые сдадут кровь в "Невской ратуше"

12:22 Бывший замглавы Минэкономразвития стал полпредом правительства в Совете Федерации

11:56 УФАС выявило картель почти на 100 млн рублей на рынке благоустройства Петербурга

11:26 Ковалев просит СК проверить продажу ВНИИБ на мошенничество и арестовать здание

10:26 В Госдуме рассказали о планах ликвидировать Роспечать и Россвязь

9:32 Полиция Москвы возбудила дело об избиении фотокорра "Коммерсанта" при съемке курсов валют

16 ноября, 14:55 Суд отклонил иск Twitter к российскому приставу о штрафе в 4 млн рублей

16 ноября, 14:16 Законопроекты Клишаса и Мизулиной об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы

16 ноября, 12:24 Срок приема предложений по кандидатуре главы Горизбиркома продлили на неделю

16 ноября, 11:38 Мишустин анонсировал реформу системы госуправления с 1 января


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:10 Беглов встретился с голодающими дольщиками Normann и пообещал решить их проблему

16:59 Росгвардейцы будут носить отличительные нагрудные знаки

16:39 Законопроект, усиливающий гарантии неприкосновенности для экс-президентов, прошел I чтение в ГД

16:20 Убившему следователя по особо важным делам студенту дали 14 лет колонии

15:44 Девелоперы подарили Петербургу два детских сада в Приморском районе

15:21 В Совфеде хотят распространить закон об иноагентах на незарегистрированные НКО

14:55 Глава Хакасии вылечился от коронавируса

14:19 В Кремле не видят нужды дополнительно поддерживать артистов во время эпидемии коронавируса

14:11 Трудовых патентов в Петербурге и Ленобласти в 2020 году оформили почти на треть меньше, чем годом ранее

13:52 Песков отказался комментировать иск Навального из-за слов о работе на ЦРУ

13:29 Петербургские чиновники впервые сдадут кровь в "Невской ратуше"

13:11 Петербургские эсеры предложили повысить возраст права владения оружием

13:04 "Наблюдатели Петербурга" предложили Цыпляева на пост главы Горизбиркома

12:49 Почти все вузы Петербурга компенсируют уехавшим из общежитий студентам дорогу до дома

12:22 Бывший замглавы Минэкономразвития стал полпредом правительства в Совете Федерации

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru