Петербургские эсеры предложили повысить возраст права владения оружием

Фракция "Справедливая Россия" внесла в петербургский ЗакС проект федерального закона, увеличивающего возрастной ценз для владения охотничьим оружием и гладкоствольным длинноствольным оружием самообороны до 21 года. В настоящее время его можно приобрести с 18 лет.

"Как видно из складывающейся в России ситуации оборот такого оружия необходимо ограничивать", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что, судя по социальным сетям, в субкультуру шутинга в России вовлечены более 70 тысяч подростков, сообщает ТАСС.