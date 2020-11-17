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13:11

Петербургские эсеры предложили повысить возраст права владения оружием

фото ЗакС политика Петербургские эсеры предложили повысить возраст права владения оружием

Фракция "Справедливая Россия" внесла в петербургский ЗакС проект федерального закона, увеличивающего возрастной ценз для владения охотничьим оружием и гладкоствольным длинноствольным оружием самообороны до 21 года. В настоящее время его можно приобрести с 18 лет.

"Как видно из складывающейся в России ситуации оборот такого оружия необходимо ограничивать", - говорится в пояснительной записке к документу. 

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что, судя по социальным сетям, в субкультуру шутинга в России вовлечены более 70 тысяч подростков, сообщает ТАСС.

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