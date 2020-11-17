Песков отказался комментировать иск Навального из-за слов о работе на ЦРУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не намерен комментировать иск о клевете, который к нему подал политик Алексей Навальный, передает "Дождь".

"Вы знаете, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать это и сейчас, когда это касается меня", — сказал Песков журналистам, - сказал Песков.

Накануне стало известно, что Навальный подал в Пресненский суд Москы иск против Пескова. Поводом стало интервью Пескова ТАСС, в котором представитель Кремля утверждал, что с Навальным якобы работают специалисты ЦРУ, и через него выдвигаются обвинения в адрес президента Владимира Путина.

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска, сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок". Российская сторона это отрицает.