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14:19

В Кремле не видят нужды дополнительно поддерживать артистов во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика В Кремле не видят нужды дополнительно поддерживать артистов во время эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости в дополнительной поддержке артистов во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас, в данном случае не рассматривается.Теле- и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены соблюдением требованием санитарных властей, телевидение функционирует, театры работают, вся творческая работа продолжается", - сказал Песков.

Он оговорился, что индустрия работает с ограничениями, которые "неминуемы в условиях свирепствующей пандемии".

С начала эпидемии артисты столкнулись со многими запретами и ограничениями в работе, весной полностью отменялись концерты, спектакли, останавливалась работа залов, театров, музеев и выставок. Сейчас они работают, но с ограничениями. Так, в Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек, а заполняемость залов в театрах и на концертах не должна превышать 50%.

Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал артистов в знак протеста отказываться от съемок в новогодних шоу. Он заявил, что многие артисты,музыканты, технические работники и промоутеры уже восемь месяцев "сидят без работы, без средств к существованию".

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