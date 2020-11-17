Глава Хакасии вылечился от коронавируса

Глава Хакасии Валентин Коновалов в своем Instagram сообщил, что он успешно вылечился от коронавируса и вскоре вернется к работе.

"Результат моего последнего теста на COVID-19 — отрицательный. С учетом изменения правил Роспотребнадзора выхожу из режима изоляции и завтра полноценно приступаю к работе", - написал Коновалов.

Заодно он напомнил подписчикам, что Роспотребнадзор утвердил новые правила для пациентов с коронавирусом. Теперь их выписывают после одного отрицательного теста, а не двух, а тем, кто контактировал с заболевшими, тест можно не сдавать, если нет симптомов: достаточно лишь две недели провести на самоизоляции.

Коновалов болел в течение месяца, с 17 октября. Всего в республике на 17 ноября известно о 9740 заболевших, из которых 2980 еще проходят лечение.

С коронавирусом столкнулись многие главы регионов России. Заболели губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Омской, Саратовской, Владимирской областей, главы Адыгеи, Камчатского и Алтайского краев.

фото: сайт правительства Хакасии