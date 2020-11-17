В Совфеде хотят распространить закон об иноагентах на незарегистрированные НКО

На заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета ее глава Андрей Климов выступил с идеей расширить правоприменение закона об иностранных агентах. Сенатору недостаточно того, что этим статусом можно наделять любые НКО, ведущие политическую деятельность, финансируемые из-за границы и зарегистрированные Министерством юстиции. По мнению Климова, международная обстановка столь сложна, что следует таким же образом обращаться и с незарегистрированными организациями, для чего требуется провести через Госдуму специальные поправки в законодательство.

"Все изложенные меры носят сугубо ответный характер, все предлагаемые меры соответствуют Конституции России, международному праву и аналогичным мерам, принимаемым в ряде других государств, включая, например, США и знаменитый американский закон ФАРА, существующий более 80 лет", - приводит довод политика "Интерфакс".

По словам Климова, в последнее время участились "попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России", на которые нужно реагировать незамедлительно. Ожидается, что в самое ближайшее время депутатам нижней палаты Федерального Собрания "спустят" предлагаемые поправки единым пакетом.