Девелоперы подарили Петербургу два детских сада в Приморском районе

Благодаря сделкам, подписанным чиновниками из КИО с девелоперами, Петербургу бесплатно отошли два детских сада в Приморском районе, сообщает пресс-служба Смольного. Один из них, построенный компанией "Северный город" и способный вместить 80 детей, уже готов и эксплуатируется. Вместе с ним застройщик передал на баланс Петербурга примыкающую к объекту (Комендантский проспект, 60) землю. Ожидается, что этот участок "оживит" детская площадка. В свою очередь, второй детский сад, на 110 "клиентов", появится только через три года в бурно развивающемся районе Каменки, на Орлово-Денисовском проспекте. Его подарит городу холдинг "Севен Санс Девелопмент".

"У многих строителей высокий уровень социальной ответственности. Они не только строят коммерческую недвижимость, но и заботятся о комфорте жителей города, возводят детские сады и другие социальные объекты", - отметил губернатор Александр Беглов.

В сообщении отмечается, что Смольный готов не только к безвозмездному получению социальных объектов, но вполне способен и выкупать их: главное, чтобы речь шла о добросовестных компаниях, не нарушающих договоренностей.

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