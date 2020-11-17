Законопроект, усиливающий гарантии неприкосновенности для экс-президентов, прошел I чтение в ГД

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в первом чтении законодательную инициативу, согласно которой бывший президент РФ не может быть привлечен к административной и уголовной ответственности после окончания своих полномочий, передает ТАСС.

Иксключение составляют обвинения в совершении тяжких преступлений. В таком случае предъявить их должны будут двумя третями голосов депутаты ГД. После этого, по новой процедуре, потребуется заключения от Верховного и Конституционного судов. И только потом двумя третями голосов Совфед может лишить бывшее первое лицо неприкосновенности.

Законопроект разработали единороссы Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Отметим, что параллельно Федеральным собранием рассматривается законопроект о возможности для экс-президента пожизненно становиться сенатором. Его внес глава государства Владимир Путин.