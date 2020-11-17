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16:59

Росгвардейцы будут носить отличительные нагрудные знаки

фото ЗакС политика Росгвардейцы будут носить отличительные нагрудные знаки

Директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ, обязывающий сотрудников своего ведомства носить нагрудный знак. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Нагрудный знак … предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка…, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов", - гласит текст приказа.

Алюминиевый значок размерами 75х60, как следует из документа, будет включать в себя эмблему ведомства и "условный номер воинской части".

Отметим, что тема идентификации росгвардейцев актуализируется в России чаще всего, когда проходят несанкционированные митинги. Наиболее яркий пример последних лет - митинги за честные выборы в Мосгордуму летом прошлого года, когда силовики грубо обращались с прохожими, не представляясь и закрывая лица масками.

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