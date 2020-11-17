Росгвардейцы будут носить отличительные нагрудные знаки

Директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ, обязывающий сотрудников своего ведомства носить нагрудный знак. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Нагрудный знак … предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка…, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов", - гласит текст приказа.

Алюминиевый значок размерами 75х60, как следует из документа, будет включать в себя эмблему ведомства и "условный номер воинской части".

Отметим, что тема идентификации росгвардейцев актуализируется в России чаще всего, когда проходят несанкционированные митинги. Наиболее яркий пример последних лет - митинги за честные выборы в Мосгордуму летом прошлого года, когда силовики грубо обращались с прохожими, не представляясь и закрывая лица масками.