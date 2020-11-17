Беглов встретился с голодающими дольщиками Normann и пообещал решить их проблему

Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 ноября посетил трейлер у жилого комплекса "На Заречной", в котором держат голодовку обманутые дольщики ЖК "На заречной" и "Три апельсина". Фотографии и видео встречи с главой города участники долевого строительства выложили в своей группе "ВКонтакте".

Глава города объявил, что после долгих переговоров удалось договориться с новым инвестором, который достроит дома вместо обанкротившейся группы компаний Normann.

"Сегодня, самое главное, застройщик согласился. Мы согласились с его условиями, он согласился с нашими. И мы подписываем взаимные обязательства", - заявил Беглов на видео.

Позже пресс-служба Смольного объявила, что достройкой обоих комплексов займется ООО "РСТИ". Ему предстоит завершить возведение пяти домов, которые находятся на разной стадии готовности. Губернатор поручил своему заместителю Николаю Линченко в кратчайшие сроки подписать соглашение о сотрудничестве города с новым инвестором, сообщили в Смольном.

"Нужно провести инвентаризацию, выяснить, в каком состоянии находятся дома. После подписания соглашения (с завтрашнего дня) – застройщик должен быть уже на площадке", - процитировали слова Беглова в его пресс-службе.

Представитель инициативной группы дольщиков ГК Normann Иван Егорычев заявил ЗАКС.Ру, что, несмотря на обещания главы города, голодовка пока будет продолжаться.

- Мы хотим, чтобы нам показали подписанные Линченко соглашения. Пока мы все эти бумаги не увидим, дольщики будут голодать, - добавил Егорычев.

Напомним, ГК Normann обещала ввести в эксплуатацию ЖК "На Заречной" и "Три апельсина" в 2016 году. Девелопер сорвал сроки, а в начале 2019 года был признан банкротом.

Дольщики объявили голодовку 31 октября. Они требовали возобновления строительства своих домов. Трижды голодавших увозили на скорой. Последний такой случай произошел 16 ноября.

Фото: Голодовка СПб 31.10.2020

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