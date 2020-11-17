С коронавирусом столкнулись лично уже 130 депутатов Госдумы

За минувшую неделю число депутатов Государственной думы, переболевших коронавирусом или борющихся с заразой в настоящее время, выросло на 13 человек. Новые данные озвучил спикер федерального парламента Вячеслав Володин, призвав коллег к более коротким выступлениям из-за опасностей пандемии.

"У нас на сегодняшний день 130 человек уже переболели или на больничной койке, 28 в больнице", - цитирует его "Интерфакс".

Всего мандат депутата нижней палаты Федерального собрания имеется у 450 россиян.

Отметим, что, помимо парламентариев в стране с конца лета регулярно отправляются на больничную койку подхватившие COVID-19 главы регионов. Так, сегодня, 17 ноября, о своей госпитализации объявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, до того пытавшийся лечиться дома.