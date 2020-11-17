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17:52

Вице-спикер Дроздов объявил войну ларьку с шавермой у администрации МО "Академическая"

фото ЗакС политика Вице-спикер Дроздов объявил войну ларьку с шавермой у администрации МО "Академическая"

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Анатолий Дроздов ("Единая Россия") намерен закрыть кафе "Дядя дёнер. Египетская шаверма". Оно находится на Гражданском проспекте, неподалеку от офиса муниципалитета "Академическое", которым Дроздов руководил до избрания в ЗакС.

В среду, 18 ноября, городской парламент рассмотрит депутатский запрос вице-спикера на имя губернатора Александра Беглова. Единоросс попросит главу города вмешаться и обязать администрацию Калининского района эвакуировать торговый павильон, который, по словам Дроздова, был установлен самовольно.

Депутат в своем запросе сравнил незаконную торговлю в Калининском районе с "Лернейской гидрой".

"После закрытия одной точки, прирастает несколькими новыми", - отметил он.

Также Дроздов указал, что раньше на Гражданском проспекте находился самовольно установленный павильон "Фрукты овощи". В дальнейшем он несколько раз менял названия пока не стал "Дядей дёнером". По словам вице-спикера, успешная работа точки говорит о том, что администрация Калининского района "заняла пассивную позицию в данном вопросе".

ЗАКС.Ру связался с владельцем "Дядя Дёнер" Амиром Аббасом. Он заверил, что работает легально и никогда никаких проблем с законом не испытывал. Фамилия Дроздова предпринимателю незнакома, но он рассказал, что иногда к нему в кафе заходят поесть сотрудники муниципальной администрации, которая расположена в соседнем доме. 

Отметим, что это не первый публичный выпад вице-спикера ЗакСа в отношении руководства Калининского района. 29 января в своем запросе губернатору депутат отметил, что глава района Василий Пониделко не выполнил поручение Смольного и не разработал предложение по улучшению состояния улицы Рериха. Кроме того, Дроздов в ходе заседаний ЗакСа неоднократно заявлял о другом негативе в работе Пониделко. В частности, напоминал о финансовых нарушениях районной администрации, выявленных Контрольно-счетной палатой.


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