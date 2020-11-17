ГИК поощрил более 100 членов избиркомов за голосование по поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 ноября большинством голосов решила поощрить сотрудников нижестоящих избирательных комиссий и сотрудников районных администраций за организацию и проведение голосования по поправкам в Конституцию. Всего в списке 139 человек.

Среди них четыре человека, которые не являются членами комиссий или их сотрудниками. Это три работника районных администраций (Фрунзенского и Петродворцового) и начальник МФЦ Адмиралтейского района.

Секретарь ТИК №30 Надежда Барихновская и секретарь ТИК №45 Марина Дудина (ранее член ТИК №14) получили от Горизбиркома Почетный знак Санкт-Петербургской избирательной комиссии "За активную работу на выборах" II степени. Остальным достались почетные грамоты и благодарности от ГИКа.

В числе последних есть представители участковых комиссий, которые упоминались при проведении выборов в сентябре 2019 года. В частности, ГИК решил наградить председателя УИК №1630 Гузелию Гадельшину. Во время голосования на муниципальных выборах кандидат и член избиркома сообщили о возможном вбросе бюллетеней на участке и приложили фотографию: на ней видна стопка бумаг в урне. Гадельшина заявила, что это не вброс, а семейное голосование. Претензии к главе УИК №1945 Дарье Соколовской после выборов были у партии "Справедливая Россия". Организация заявила, что Соколовская якобы отказалась рассматривать жалобу на нарушения при подсчете голосов.

София Саттарова