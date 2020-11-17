Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг считает, что региональное управление Роспотребнадзора усилило давление на коммерческие лаборатории, делающие тесты на COVID-19, для занижения статистики заболеваемости. Политик отмечает, что после критики со стороны местных чиновников несколько лабораторий приостановили тестирование, в связи с чем просит в официальных обращениях изучить проблему главного санитарного врача Анну Попову и главного регионального прокурора Александра Грибова.

"Борьба властей "за статистику" эпидемии коронавируса стала едва ли не важнее борьбы с самим коронавирусом. Страх оказаться "самым зараженным" регионом просто лишает чиновников разумности. Я не знаю, чем еще можно объяснить вызывающее высказывание Александра Нестерука на совещании губернатора с медицинскими работниками о якобы недобросовестной работе коммерческих медицинских организаций при исследованиях на ковид", - отметил Шлосберг.

Конфликтная ситуация, добавил он, возникла, когда обнаружилось двукратное расхождение по цифрам: частные лаборатории в последнее время выдавали 25% положительных тестов в неделю, тогда как их средний уровень по региону - 12%.