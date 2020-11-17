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18:56

Смольный подписал соглашение о достройке объектов ГК Normann

фото ЗакС политика Смольный подписал соглашение о достройке объектов ГК Normann

Вечером 17 ноября вице-губернатор Николай Линченко и председатель совета директоров группы компаний "РСТИ" Федор Туркин поставили подписи под соглашением о завершении строительства и вводе в эксплуатацию жилых комплексов "На Заречной" и "Три апельсина", сообщили в Смольном. 

Строительство проблемных ЖК начинало позже обанкротившаяся группа компаний Normann. Новому инвестору планирует вести работы по пяти недостроенным домам.

"Два объекта находятся в высокой степени готовности около 80%, а третий объект в 5% степени готовности. Необходимо было найти единое решение для всех трех объектов, - пояснил Линченко. - Для завершения их строительства потребуется около 2,5 млрд рублей. Уже разработан механизм завершения строительства домов, который предполагает предоставление инвестору компенсационных земельных участков. Данное решение проработано и поддержано Минстроем России".

Туркин пообещал, что застройщик начнет строительный процесс уже в среду, 18 ноября. Предполагается, что ввод корпусов, находящихся в высокой степени готовности, состоится летом 2021 года, а корпуса в низкой степени готовности сдадут в середине 2023 года.

Напомним, ранее к недостроенному ЖК "На Заречной" приезжал губернатор Александр Беглов. Он пообщался с дольщиками, которые держат голодовку, требуя достроить их дома. Губернатор пообещал, что стройка возобновится уже на следующий день после того как будет подписано соглашение между городом и инвестором.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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