Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

20:12

Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

фото ЗакС политика Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

Ленинский районный суд Петербурга 17 ноября признал незаконным бездействие главы муниципального образования "Семеновский" Яна Липинского по иску общественницы Анны Букиной, сообщил ЗАКС.Ру представитель активистки в суде Сергей Попов. По его словам, также суд вынес порицание Липинскому. 

Букина требовала признать бездействие главы МО незаконным из-за отсутствия опубликованных на сайте Минюста нормативно-правовых актов муниципалитета - последний должен направлять их в течение 10 дней после собственного опубликования. В Минюсте же заявили, что за 2019-2020 года получили от МО только один документ. 

Аналогичное требование Букина выдвигала против руководителя местной администрации Сергея Лаптева. В суде его представитель заявил, что администрация никаких нормативных актов у себя не публиковала и не должна была ничего отправлять в Минюст, рассказал Попов. При этом, по его словам, на сайте муниципалитета присутствуют документы администрации. На это соответчик в суде заявил, что опубликованы не нормативно-правовые акты. Поэтому суд никаких мер против Лаптева и местного руководства не принял, уточнил представитель Букиной в суде. 

Он добавил, что в суде заявил о возможном нарушении муниципалитетом права гражданина получать информацию любым законным способом (ст.29 Конституции России). Представитель ответчиков же заявил, что истица должна ссылаться на закон, а не на Конституцию, рассказал Попов. Он сообщил, что также муниципалитет считал Букину не надлежащим истцом - заявление якобы в данном случае могли подать только органы государственной власти. Суд с этим, как видно, не согласился, отметил Попов. 

По его словам, некоторые органы власти могут опубликовать документ только на собственном сайте или в своем СМИ. Из-за этого гражданам может быть сложно узнать, точно ли опубликован тот или иной нормативный акт, считает юрист. Публикация же документа на федеральном сайте Росреестра - это гарантия для граждан на получение достоверной информации, добавил Попов.

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:29 Участников чаепития в день рождения Путина оштрафовали на 5 тысяч рублей

13 ноября, 18:56 Организаторы фестиваля "Бок о бок" подают в суд на Роспотребнадзор

12 ноября, 17:05 Петербургских активистов оштрафовали за демонстрацию старого белорусского флага

12 ноября, 11:21 Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

10 ноября, 19:59 Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

10 ноября, 14:03 Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

30 октября, 17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

19 октября, 20:16 Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

15 октября, 17:27 Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 В ГД внесли проект закона, обнуляющего предыдущие сроки Путина

20:30 В РПЦ утверждают, что нельзя закрыть храмы без объявления режима ЧС

20:12 Муниципал: Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

19:58 Единороссы внесли в Госдуму поправки, ужесточающие законодательство о митингах

19:29 Участников чаепития в день рождения Путина оштрафовали на 5 тысяч рублей

18:59 Конкурс на проектирование станции метро в Кудрово перенесли на более поздний срок

18:56 Смольный подписал соглашение о достройке объектов ГК Normann

18:33 Шлосберг пытается защитить частные медлаборатории от псковского Роспотребнадзора

18:28 ГИК поощрил более 100 членов избиркомов за голосование по поправкам в Конституцию

18:25 Назарова возмутилась парковкой на севере Петербурга

17:59 В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса

17:52 Вице-спикер Дроздов объявил войну ларьку с шавермой у администрации МО "Академическая"

17:45 С коронавирусом столкнулись лично уже 130 депутатов Госдумы

17:30 Миронов предлагает вернуть регионам право дополнительно ограничивать продажу алкоголя

17:10 Беглов встретился с голодающими дольщиками Normann и пообещал решить их проблему

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru