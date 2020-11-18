Думский единоросс предложил признавать очереди в пикет и массовые прогулки митингами

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, который предложил ужесточить закон о митингах, заявил, что регулировать пикетные очереди нужно как массовые акции протеста, передает Коммерсантъ.

"Изобретательность некоторых граждан на очень высоком уровне. Одиночное пикетирование должно быть одиночным. Когда участвует организованная группа, люди идут и сменяют друг друга, мы прекрасно понимаем, что это не один человек вышел и что это массовая акция. Значит, и регулировать ее надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?" - заявил Вяткин в разговоре с "Коммерсантом".

Напомним, накануне Вяткин внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта. В одном из них он предложил в законе о митингах норму, которая позволит признавать публичным мероприятием очередь в одиночный пикет или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. К последним можно будет отнести "дворовые чаепития", прогулки", "кормления голубей".

Также Вяткин предлагает запретить проводить акции у зданий экстренных служб – к примеру, МВД или ФСБ. По версии депутата, акции могут парализовать их деятельность. Также единоросс предлагает позволить властям переносить или отменять акции при наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта.