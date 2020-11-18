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9:54

Суд отстранил арестованного мэра Томска от должности

фото ЗакС политика Суд отстранил арестованного мэра Томска от должности

Кировский суд Томска по ходатайству следствия временно отстранил от должности мэра города Ивана Кляйна, передает РИА "Новости".

"Следственными органами было заявлено ходатайство об отстранении от должности мэра на период следственный действий. Суд ходатайство удовлетворил", - сказал собеседник агентства.

Кляйн был задержан и арестован по обвинению в превышении полномочий. По версии следствия, он путем махинаций и внесения ложных сведений в реестр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн был гендиректором этого предприятия, а после его ухода в 2013 году этот пост заняла его жена Галина.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он также был депутатом Томской областной думы.

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