ЗакС не захотел рассматривать вопрос о взносах за капремонт

Законодательное собрание Петербурга отказалось включать в повестку заседания 18 ноября инициативу депутата от "Яблока" Бориса Вишневского о том, что размер минимального взноса за капитальный ремонт должен устанавливаться законом.

Вишневский заявил, что решил внести законопроект с голоса, поскольку на днях Смольный опубликовал проект постановления об очередном повышении платы.

Согласно документу, платить петербуржцам придется от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома и наличия лифта. В настоящее время плата составляет от 8 до 9 рублей за квадратный метр. Проект постановления будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 29 ноября.

Депутат "Единой России" Александр Ходосок заметил, что законопроект не был рассмотрен профильной комиссией по городскому хозяйству и получил негативное заключение губернатора.

Единороссы не стали голосовать за то, чтобы рассматривать законопроект Вишневского и заблокировали принятия вопроса в повестку.

Сергей Еремеев

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