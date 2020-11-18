Дмитриева обратилась к Беглову из-за реконструкции Южного шоссе

Лидер фракции Партия Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева на заседании 18 ноября выступила с депутатским запросом к губернатору Александру Беглову.

Она попросила предоставить подробную информацию о готовящейся реконструкции Южного шоссе. В частности депутат спросила, планируется ли снос жилых домов и нежилых зданий, а также изъятие земельных участков в рамках расширения трассы. Также Дмитриева попросила предоставить методику и результаты технико-экономических транспортных изысканий, произведенных в рамках проекта реконструкции, а также предоставить подробные расчеты перспективной интенсивности движения и уровня загрузки Южного шоссе в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Дмитриева заявила, что ранее обращалась с этими вопросами к вице-губернатору Максиму Соколову, но конкретики в его ответе не нашла.

Напомним, из двухполосного Южного шоссе городские власти планируют сделать четырехполосное. При этом реконструкция может задеть участок парка Интернационалистов.

Сергей Еремеев

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