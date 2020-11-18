18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:50

Дроздов выступил против Пониделко и "Лернейской гидры" в нелегальной торговле

//  
фото ЗакС политика Дроздов выступил против Пониделко и "Лернейской гидры" в нелегальной торговле

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов 18 ноября представил свой депутатский запрос в адрес губернатора Александра Беглова.

Он заявил о проблеме незаконной торговли в Калининском районе, остановившись подробно на торговом павильоне "Дядя Дёнер. Египетская шаверма". Этот киоск действует в нескольких шагах от здания администрации МО "Академическое", где Дроздов проводит приёмы. По словам депутата, киоск был установлен самовольно.

Единоросс возложил вину за нелегальную торговлю на главу Калининского района Василия Пониделко, которого он обвинил в пассивности. Позже Дроздова поддержала его коллега по партии Галина Назарова. Она выступила с депутатским запросом по поводу парковки вдоль улицы Токсовской. Назарова заявила, что Пониделко "старается самоизолироваться от решения данного вопроса".

По словам единороссов, это не единственные проблемы в Калининском районе. Так, Дроздов сравнил незаконную торговлю в районе с "Лернейской гидрой". По словам вице-спикера, когда закрывают одну нелегальную точку, открывается несколько.

Беспартийные депутат Максим Резник заявил на это, что вице-спикер подобен Гераклу и спросил, почему он не инициирует парламентское расследование или не призовет отправить в отставку Пониделко. Дроздов пообещал ответить на этот вопрос в индивидуальном порядке. Однако идею парламентского расследования поддержал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Против утверждения депутатских запросов проголосовал только один депутат. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

13:46 Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

13:21 Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

13:20 Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

13:07 Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

13:00 Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

12:51 Глава Мордовии объявил о своей отставке

12:43 Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru