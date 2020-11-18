Дроздов выступил против Пониделко и "Лернейской гидры" в нелегальной торговле

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов 18 ноября представил свой депутатский запрос в адрес губернатора Александра Беглова.

Он заявил о проблеме незаконной торговли в Калининском районе, остановившись подробно на торговом павильоне "Дядя Дёнер. Египетская шаверма". Этот киоск действует в нескольких шагах от здания администрации МО "Академическое", где Дроздов проводит приёмы. По словам депутата, киоск был установлен самовольно.

Единоросс возложил вину за нелегальную торговлю на главу Калининского района Василия Пониделко, которого он обвинил в пассивности. Позже Дроздова поддержала его коллега по партии Галина Назарова. Она выступила с депутатским запросом по поводу парковки вдоль улицы Токсовской. Назарова заявила, что Пониделко "старается самоизолироваться от решения данного вопроса".

По словам единороссов, это не единственные проблемы в Калининском районе. Так, Дроздов сравнил незаконную торговлю в районе с "Лернейской гидрой". По словам вице-спикера, когда закрывают одну нелегальную точку, открывается несколько.

Беспартийные депутат Максим Резник заявил на это, что вице-спикер подобен Гераклу и спросил, почему он не инициирует парламентское расследование или не призовет отправить в отставку Пониделко. Дроздов пообещал ответить на этот вопрос в индивидуальном порядке. Однако идею парламентского расследования поддержал председатель парламента Вячеслав Макаров.

Против утверждения депутатских запросов проголосовал только один депутат.

Сергей Еремеев

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