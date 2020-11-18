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10:53

Ковалев привлек внимание губернатора к проблеме "омоложения" дореволюционнных домов Петербурга

фото ЗакС политика Ковалев привлек внимание губернатора к проблеме "омоложения" дореволюционнных домов Петербурга

Заксобрание Петербурга 18 ноября одобрил депутатский запрос лидера фракции "Справедливая Россия" Алексея Ковалева к губернатору Александру Беглову. Справедливоросс высказал свое отношение к принципам, по которым комитет по градостроительству и архитектуре признает или не признает то или иное здание историческим.

По словам депутата, КГИОП принимает свои решения на основании неограниченного круга аргументов и тем самым дает застройщикам возможность обогащаться.

Ковалев привел примеры трех зданий, которые были построены до 1917 года, но впоследствии не были признаны историческими. Это трехэтажный кирпичный дом на улице Невельской, 8; помещение бывшего подковно-гвоздильного завода Посселя на Малом Проспекте Васильевского острова, 55 корпус 1 и четырехэтажка, расположенная по адресу Петроградская набережная, дом 24 литера В.

Учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации эти здания отнесены к постройкам до 1917 года, отметил Ковалев. Однако КГИОП в своих заключениях заявил об отсутствии исторических домов на данных участках.

Ранее издание "Канонер" публиковало позицию комитета по поводу историчности трех названных домов, основанную на проведенных экспертизах. Согласно приведенным цитатам, в КГИОП считают, что здание на улице Невельской до революции имело другую форму. Эксперты предположили, что оно было разрушено во время Великой Отечественной войны, а потом перестроено. Здание на Малом проспекте ВО перестраивалось минимум трижды и утратило свою историчность, считают в комитете. По поводу дома на Петроградской набережной эксперты заявили, что дата в его техпаспорте указана некорректно, и его нет на генеральных планах 1893-1913 годов. 

Ковалев уверен, что КГИОП в своей работе отходит от режимов использования зон охраны объектов культурного наследия, согласно которым "год постройки определяется в соответствии с учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета".

"Фактически действующий в КГИОП режим не регламентирован никакими требованиями процедуры и приводит к тому, что любой застройщик по собственным критериям может потребовать от КГИОП признать здание "не историческим", тем самым разрешив его снос, а КГИОП по своей, ничем не ограниченной, воле может согласиться с этим мнением", - написал Ковалев губернатору.

Сергей Еремеев


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