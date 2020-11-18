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10:58

Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Петербурге вырастет на 7 рублей

фото ЗакС политика Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Петербурге вырастет на 7 рублей

Cумма ежемесячных авансовых платежей для иностранцев за работу в Петербурге в 2021 году составит 4000 рублей, следует из законопроекта, принятого за основу городским ЗакСом 18 ноября.

Документом предлагается установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка, на уровне 1,78827. Таким образом, Смольному удастся серьезно не повышать стоимость патентов. В 2020 году она составляла 3993,4 рубля.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сохранить стоимость решили "с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снижения количества оформленных патентов иностранными гражданами, прибывающими в Санкт-Петербург в безвизовом порядке, а также в целях пресечения "теневых" выплат".

Каждый российский регион ежегодно устанавливает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка для расчета авансового платежа по налогу на доходы физических лиц. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в агломерации с января по август 2020 года было оформлено 110 656 патентов. Это на 30,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Сергей Еремеев

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