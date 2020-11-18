ЗакС одобрил губернаторскую и три депутатские поправки в бюджет Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 18 ноября утвердило изменения параметров бюджета города на 2021 год, предложенные губернатором Александром Бегловым.

Согласно поправке главы города, доходная часть казны увеличится на 28,2 млрд, а расходная – на 30,7 млрд рублей. Планы по доходам таким образом составят 651,6 млрд, по расходам – 741,3 млрд рублей.

Среди приоритетных направлений, которым добавили финансирование, – здравоохранение и культура. На 7,5 млрд увеличиваются расходы на строительство метрополитена.

Кроме того, парламент принял поправку фракции "Единая Россия". Она попросила взять 1,2 млрд из резервного фонда города. Треть этой суммы единороссы решили направить муниципалитетам, которыми руководят их однопартийцы. Деньги будут переданы на благоустройство и озеленение. Помощь получат только 23 из 111 муниципальных образований города и только те, где у "Единой России" большинство мест в совете.

249,9 млрд рублей единороссы планируют направить на закупку оборудования для медицинских организаций. Еще 200 млн рублей получит комитет по печати, в том числе 80,9 млн рублей на газету "Вечерний Санкт-Петербург", которую издает ЗакС. Подробнее о поправке единороссов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Парламент также одобрил поправку бюджетно-финансового комитета, которой предлагается выделить 156,3 млн рублей на ввод в эксплуатацию новой поликлиники рядом с госпиталем Святителя Луки и 200,4 млн на ремонт и дооснащение оборудованием больницы № 40 в Курортном районе. Указанные суммы возьмут из резервного фонда.

Также депутаты приняли поправку единоросса Елены Киселевой. Она попросила выделить 231,2 тысячи рублей на ремонт освещения стадиона "Ижорец" в поселке Металлострой. Деньги на эту цель депутат предложила взять из других статей расходов администрации Колпинского района.

Все четыре документа были приняты единым пакетом. Предложения оппозиции было решено рассматривать по отдельности. Ранее они все получили отрицательное заключение комитета финансов Смольного и бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Сергей Еремеев

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