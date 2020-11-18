18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:49

ЗакС отклонил поправки в бюджет о расселении коммунальных квартир за счет строительства арены для СКА

фото ЗакС политика ЗакС отклонил поправки в бюджет о расселении коммунальных квартир за счет строительства арены для СКА

Законодательное собрание Петербурга 18 ноября отклонило все поправки оппозиционных депутатов в проект бюджета города на 2021 год.

Оппозиция внесла несколько десятков предложений. В частности, сразу несколько парламентариев выступили за то, чтобы город отказался выделять порядка 5 млрд рублей на возведение новой арены для хоккейного клуба СКА на месте снесенного СКК "Петербургский". Этот объект будет строиться по договору государственно-частного партнерства.

С предложением не участвовать в его софинансировании в 2021 году выступили фракция КПРФ, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Надежда Тихонова из "Справедливой России".

Деньги депутаты предложили направить в фонд капитального ремонта, чтобы не повышать взносы на капремонт для горожан, и на жилищные программы, в том числе "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи – доступное жилье".

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева предложила средства на расселение коммуналок выделить из выплат по концессионному соглашению о трамвае "Чижик". Также она призвала сэкономить на заложенных в проект бюджета культурно-массовых мероприятиях. Депутат Вишневский также заявил, что необходимо отказаться от расходов на событийный туризм и субсидий спортивных команд, а вырученные деньги направить транспортным организациям, чтобы не допустить роста стоимости проезда.

Требования перераспределить деньги с крупных строек по договорам государственно-частного партнерства на социальные нужды звучат в Мариинском дворце ежегодно. Вице-губернатор Эдуард Батанов заметил на это, что город обязан исполнять свои обязательства по уже подписанным договорам.

Ранее ЗакС поддержал поправки губернатора, бюджетно-финансового комитета парламента, фракции "Единая Россия" и депутата Елены Киселевой. Доходная часть бюджета на 2021 год в новой редакции проекта станет равна 651,6 млрд рублей, расходная – 741,3 млрд рублей.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

13:46 Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

13:21 Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

13:20 Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

13:07 Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

13:00 Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

12:51 Глава Мордовии объявил о своей отставке

12:43 Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru