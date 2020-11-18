ЗакС отклонил поправки в бюджет о расселении коммунальных квартир за счет строительства арены для СКА

Законодательное собрание Петербурга 18 ноября отклонило все поправки оппозиционных депутатов в проект бюджета города на 2021 год.

Оппозиция внесла несколько десятков предложений. В частности, сразу несколько парламентариев выступили за то, чтобы город отказался выделять порядка 5 млрд рублей на возведение новой арены для хоккейного клуба СКА на месте снесенного СКК "Петербургский". Этот объект будет строиться по договору государственно-частного партнерства.

С предложением не участвовать в его софинансировании в 2021 году выступили фракция КПРФ, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Надежда Тихонова из "Справедливой России".

Деньги депутаты предложили направить в фонд капитального ремонта, чтобы не повышать взносы на капремонт для горожан, и на жилищные программы, в том числе "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи – доступное жилье".

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева предложила средства на расселение коммуналок выделить из выплат по концессионному соглашению о трамвае "Чижик". Также она призвала сэкономить на заложенных в проект бюджета культурно-массовых мероприятиях. Депутат Вишневский также заявил, что необходимо отказаться от расходов на событийный туризм и субсидий спортивных команд, а вырученные деньги направить транспортным организациям, чтобы не допустить роста стоимости проезда.

Требования перераспределить деньги с крупных строек по договорам государственно-частного партнерства на социальные нужды звучат в Мариинском дворце ежегодно. Вице-губернатор Эдуард Батанов заметил на это, что город обязан исполнять свои обязательства по уже подписанным договорам.

Ранее ЗакС поддержал поправки губернатора, бюджетно-финансового комитета парламента, фракции "Единая Россия" и депутата Елены Киселевой. Доходная часть бюджета на 2021 год в новой редакции проекта станет равна 651,6 млрд рублей, расходная – 741,3 млрд рублей.

Сергей Еремеев

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