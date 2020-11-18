ЗакС окончательно одобрил документ об установлении ПЗЗ законом

Заксобрание Петербурга 18 ноября приняло в целом проект постановления, согласно которому правила землепользования и застройки в городах федерального значения могут вновь начать регламентрировать нормативно-правовым актом

Право устанавливать ПЗЗ в Москве, Петербурге и Севастополе было передано исполнительным властям в 2014 году. До этого правила прописывались региональными законами.

Проект постановления петербургского ЗакСа подготовили парламентские комиссия по городскому хозяйству и комитет по законодательству.

Документ направят в Госдуму, где его рассмотрят депутаты нижней палаты федерального парламента.

Сергей Еремеев