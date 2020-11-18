ЗакС хочет сделать помехи для движения пешеходов основанием для несогласования митингов

В закон Петербурга о митингах будет внесена новая поправка, которой в качестве одного из оснований для отказа в согласовании публичных мероприятий станет создание помех "движению пешеходов и (или) транспортных средств" или препятствие доступу "граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры".

Уточняется, что оценивать угрозу этих помех в городской администрации будут "с учетом специфики конкретного публичного мероприятия исходя из его целей и вида". Также будет браться в расчет дата и время проведения мероприятия, а также предполагаемое количество участников. Утверждается, что указанное решение чиновников "должно содержать мотивированное заключение по результатам оценки".

В числе авторов поправки указаны депутаты ЗакСа, входившие в рабочую группу по модернизации закона о митингах: единороссы Сергей Купченко, Владимир Носов, Борис Иткин и Денис Чеырбок, коммунистка Ольга Ходунова, Павел Иткин из ЛДПР и член Партии Роста Сергей Трохманенко.

Рабочая группа возникла после того как парламентский комитет по законодательству решил снять запрет на проведение публичных мероприятий у школ и медицинских учреждений. Таким образом, депутаты хотят привести городское законодательство в соответствие с решением Конституционного суда от 4 июня 2020 года. Против инициативы выступили в Смольном. Губернатор Александр Беглов в своем отзыве на законопроект парламентского комитета предложил собрать межведомственную группу по работе над поправками в законопроект.

Поправку внесли ко второму чтению инициативы. Также свое предложение озвучил депутат от "Яблока" Борис Вишневский он выступил за то, чтобы помимо территорий у образовательных и медицинских учреждений снять запрет на проведение акций на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях. Парламентское большинство не стало поддерживать эту поправку.

Единоросс Денис Четырбок заметил, что июньское решение Конституционного суда никак не связано с проведением акций на Невском проспекте и центральных площадях. "Яблочник" с этой оценкой не согласился.

Их попробовал примирить беспартийный депутат Максим Резник. Он заявил, что спор между Вишневским и Четырбоком носит теоретический характер и все равно наступит день, когда люди выйдут на Дворцовую площадь, не спросив никого.

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