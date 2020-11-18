18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:05

ЗакС хочет сделать помехи для движения пешеходов основанием для несогласования митингов

фото ЗакС политика ЗакС хочет сделать помехи для движения пешеходов основанием для несогласования митингов

В закон Петербурга о митингах будет внесена новая поправка, которой в качестве одного из оснований для отказа в согласовании публичных мероприятий станет создание помех "движению пешеходов и (или) транспортных средств" или препятствие доступу "граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры".

Уточняется, что оценивать угрозу этих помех в городской администрации будут "с учетом специфики конкретного публичного мероприятия исходя из его целей и вида". Также будет браться в расчет дата и время проведения мероприятия, а также предполагаемое количество участников. Утверждается, что указанное решение чиновников "должно содержать мотивированное заключение по результатам оценки".

В числе авторов поправки указаны депутаты ЗакСа, входившие в рабочую группу по модернизации закона о митингах: единороссы Сергей Купченко, Владимир Носов, Борис Иткин и Денис Чеырбок, коммунистка Ольга Ходунова, Павел Иткин из ЛДПР и член Партии Роста Сергей Трохманенко.

Рабочая группа возникла после того как парламентский комитет по законодательству решил снять запрет на проведение публичных мероприятий у школ и медицинских учреждений. Таким образом, депутаты хотят привести городское законодательство в соответствие с решением Конституционного суда от 4 июня 2020 года. Против инициативы выступили в Смольном. Губернатор Александр Беглов в своем отзыве на законопроект парламентского комитета предложил собрать межведомственную группу по работе над поправками в законопроект.

Поправку внесли ко второму чтению инициативы. Также свое предложение озвучил депутат от "Яблока" Борис Вишневский он выступил за то, чтобы помимо территорий у образовательных и медицинских учреждений снять запрет на проведение акций на Невском проспекте, Исаакиевской и Дворцовой площадях. Парламентское большинство не стало поддерживать эту поправку.

Единоросс Денис Четырбок заметил, что июньское решение Конституционного суда никак не связано с проведением акций на Невском проспекте и центральных площадях. "Яблочник" с этой оценкой не согласился.

Их попробовал примирить беспартийный депутат Максим Резник. Он заявил, что спор между Вишневским и Четырбоком носит теоретический характер и все равно наступит день, когда люди выйдут на Дворцовую площадь, не спросив никого.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Резник призвал ЗакС не допустить передачу РПЦ помещений Музея городской скульптуры

14:50 Страдавшую от обысков дверь в офис ФБК продали за 122 тысячи рублей

14:42 ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

14:33 В Петербурге приняли новую версию законопроекта "о наливайках"

14:25 Виталий Милонов заразился коронавирусом

14:02 Первый снег в Петербурге убирали более 500 машин и 1300 дворников

13:54 ЗакС одобрил законопроект о запрете продажи веселящего газа несовершеннолетним

13:46 Резник: Граждане скупают антибиотики и гречку, потому что не верят власти

13:21 Макаров о претензиях депутатов к Пониделко: Мы отвечаем на требования Путина

13:20 Сенаторы разрешили задержать аудитора Меня по делу о хищении 700 млн рублей

13:07 Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых до 15%

13:00 Цыпляев о решении ЦИК по кандидатуре в Горизбирком: Для меня было ожидаемо

12:51 Глава Мордовии объявил о своей отставке

12:43 Макаров оценил кандидата в члены Горизбиркома Чечину как профессионала

12:33 Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru