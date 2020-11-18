ТАСС: Экс-главу КУГИ Куракина задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники Следственного комитета задержали министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, пишут "Коммерсантъ" и ТАСС. Вместе с ним задержаны еще двое человек.

Накануне к Куракину пришли с обысками сотрудники ФСБ, МВД и СК. Сообщается, что задержанных подозревают в коррупции, связанной с военным имуществом – лесами и земельными участками. Вменяемые эпизоды связаны с временами его работы начальником департамента имущественных отношений Минобороны с 2012 по 2017 год.

Куракин пришел в департамент Минобороны после того, как пост покинула Евгения Васильева, которая осуждена по делу о мошенничестве при продаже недвижимости по заниженным ценам. Перед этим Куракин возглавлял комитета по управлению городским имуществом Петербурга.