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12:33

Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

фото ЗакС политика Макаров заявил, что привьется от COVID только после врачей и учителей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 18 ноября сообщил журналистам, что пока не намерен прививаться вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что сделает это только после того, как вакцину получат все желающие врачи и учителя. Также спикер сказал, что привьется после других депутатов ЗакСа.

- Иначе, что вы мне скажете? "Ходит тут, геройствует, еще и работает на территории, а сам сделал себе вне очереди прививку", - сказал Макаров на брифинге.

Он рассказал, что еще во времена военной службы руководствовался правилом: нельзя позволять себе есть и пить, пока не накормлен и не напоен личный состав.

Сергей Еремеев


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